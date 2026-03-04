İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında uzun süredir devam eden gerilim, bu kez torunu Mert Tatlıses’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Mert Tatlıses, dedesi hakkında zehir zemberek iddialarda bulundu. Torun Tatlıses, “Babamı vurdurmak için tetikçi tuttuğunu biliyorum. Bunu kendisi de babama söyledi. Ses kayıtları var” şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında yıllardır süren tartışma, karşılıklı açıklamalarla basına yansımıştı. İbrahim Tatlıses daha önce yaptığı bir açıklamada oğlu Ahmet Tatlıses’e miras bırakmayacağını belirtmişti. Bunun üzerine Ahmet Tatlıses ise babasının sağlık sorunları olduğunu ve bu nedenle söz konusu açıklamaları yaptığını öne sürmüştü.

Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ise İbrahim Tatlıses’in ilaçlarının düzenli verilmediği öne sürmüştü. Çıtak, “İlaçlarının verilmediğine inanıyorum ve yanındayken bunun şahitliğini yaptım. Etrafındaki kişiler, Tatlıses’in sağlığıyla ilgilenmiyor; amaçları tamamen maddi çıkar” demişti.

“KENDİLERİNİ ACINDIRIYORLAR”

Aile içindeki polemiğe son olarak torunu Mert Tatlıses dahil oldu. Habertürk’e zehir zemberek açıklamalarda bulunan isim, dedesi İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olmadığını iddia ederken, amcası İdo Tatlıses’i de eleştirdi:

“Kendilerini acındırıyorlar. Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir 'dolandırıldım' diyor. İki sene sonra da asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek.”

“EVİ BANA HEDİYE ETTİ”

İbrahim Tatlıses’in kendisine ait bir dairenin rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtığı ve davayı kazandığı biliniyor. Mert Tatlıses ise söz konusu evin kendisine düğün hediyesi olarak verildiğini şu sözlerle savundu:

“Evi bana hediye etti. Hatta ‘Tapusunu gelinimizin adına al’ dedi. Ben ‘Gerek yok’ dedim. Mal peşinde olsam başkaları gibi, koşa koşa gider alırdım tapuyu. Babam kendisine dava açtığından, bana da yaptırım uygulamaya çalıştı. Beni mahkemeye verdi, ben duruşmaya gitmedim bile. İbrahim Bey kadınların üzerine ev, araba yapıyor. Sonra da 'dolandırıldım' diye ortaya çıkıyor.”

“BABAMI VURDURMAK İÇİN TETİKÇİ TUTTU”

Mert Tatlıses ayrıca dedesi İbrahim Tatlıses ile ilgili bazı ağır iddialarda da bulundu. Mert Tatlıses, dedesi İbrahim Tatlıses’in babası Ahmet Tatlıses için ‘tetikçi’ tuttuğunu öne sürdü:

“Babamı vurdurmak için tetikçi tuttuğunu biliyorum. Bunu kendisi de babama söyledi. Ses kayıtları var.”

NE OLMUŞTU?

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri gerekçesiyle vesayet davası açmıştı. Öte yandan, Tatlıses, oğlunun haberi olmadan Manisa’daki beş evini sattığını iddia etmişti.

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında yaşanan son kriz ise Bodrum’da gündeme geldi. Kahvaltı sırasında Çıtak, babasına televizyon kumandası fırlatmıştı. Olayın ardından kumandanın “silah” kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü ve süreç halen devam ediyor.

