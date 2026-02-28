İbrahim Tatlıses’in mirasından men ettiğini açıkladığı çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak, SHOW TV’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çıtak, “Mirastan vazgeçmeyeceğim” derken, Ahmet Tatlıses ise haksızlığa uğradığını öne sürdü.

Tatlıses’in daha önce “Dilan’a da Ahmet’e de bir kuruş bırakmayacağım” sözleriyle iki çocuğunu mirasından men edeceğini açıklamasının ardından aile içindeki polemik yeniden gündeme geldi.

SHOW TV’ye konuşan Dilan Çıtak, babasına karşı olmadığını, ancak kendisine yönelik tutumuna itiraz ettiğini belirtti. Babasına sağlık dileklerini ileten Çıtak, affettiğini ancak karşılık bulamadığını ifade etti. Çıtak ayrıca, babasının çevresi tarafından engellendiğini savunarak, iş hayatında çeşitli müdahalelerle karşılaştığını iddia etti.

“TATLISES’İN ÇEVRESİ TARAFINDAN ENGELLENİYORUM”

Dilan Çıtak, yalnızca İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu için tanındığı yönündeki iddiaları reddetti. Babasıyla yaşadığı küslük döneminde doğrudan Tatlıses tarafından değil, çevresindeki kişiler aracılığıyla işlerinin engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Çıtak, yapımcı Polat Yağcı’nın masasında bulunduğu sırada, Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın telefonla arayarak “İdo’ya yapmadığın yatırımı o kıza yapmayacaksın” dediğini bildiğini iddia etti.

“TATLISES OLMAKTAN GURUR DUYMUYORUM”

Dilan Çıtak, babasının İbrahim Tatlıses olduğunu 17 yaşında öğrendiğini belirterek, hiçbir zaman “beni kabul et” şeklinde bir talepte bulunmadığını söyledi. Süreç boyunca geri planda kalmayı tercih ettiğini ifade eden Çıtak, Tatlıses’in kızı olmaktan gurur duymadığını dile getirdi.

Şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in kendisini nüfusuna alma sürecini de bahsetti: “Çok güzel bir hayatım varken bir anda 'Dilan benim kızım' açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. 'Nüfusumuza alıyoruz' dendi.”

“İBRAHİM TATLISES’İN İLAÇLARI VERİLMİYOR”

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’in ilaçlarının düzenli verilmediği iddiasını SHOW TV’ye detaylandırdı. Çıtak, “İlaçlarının verilmediğine inanıyorum ve yanındayken bunun şahitliğini yaptım. Etrafındaki kişiler, Tatlıses’in sağlığıyla ilgilenmiyor; amaçları tamamen maddi çıkar” ifadelerini kullandı.

Çıtak, ayrıca miras hakkından vazgeçmeyeceğini yineledi.

“NEFRET EDİLEN EVLAT” AHMET TATLISES’TEN AÇIKLAMA

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in kendisine yönelik “nefret ediyorum” açıklamalarına cevap verdi. SHOW TV’ye konuşan Ahmet Tatlıses, “Evlat ile baba arasında nefret olamaz. İbrahim Bey’in sağlık sorunları, bu sözleri söylemesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Babasıyla bir araya gelmesine çevresindekilerin izin vermediğini belirten Ahmet Tatlıses, mal varlığıyla ilgili iddiaların çoğunun gerçek dışı olduğunu söyledi. “Bazı evlatları rahat bir hayat sürüyor, ancak özellikle kız evlatları böyle bir şansa sahip değil” dedi.

“İBRAHİM TATLISES DEMANS BELİRTİLERİ YAŞIYOR”

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığıyla ilgili endişelerini paylaştı. Ahmet Tatlıses, “Demans başlangıcı olabilir, unutkanlık bu durumun göstergesi” dedi.

75 yaşında olmasına rağmen konserden konsere koşan Tatlıses’in etrafındaki kişilerin maddi kazanç sağladığını savunan Ahmet Tatlıses, “Konserlerde İbrahim Tatlıses’i tuvalete bile göndermiyorlar, ilaç veriyorlar ki gitmesin. Yardımcısı nikahlı eşi. Etrafındakiler paraları cebine indiriyor, hem evlatlarına hem de kendisine haksızlık ediyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri gerekçesiyle vesayet davası açmıştı. Öte yandan, Tatlıses, oğlunun haberi olmadan Manisa’daki beş evini sattığını iddia etmişti.

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında yaşanan son kriz ise Bodrum’da gündeme geldi. Kahvaltı sırasında Çıtak, babasına televizyon kumandası fırlatmıştı. Olayın ardından kumandanın “silah” kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü ve süreç halen devam ediyor.

