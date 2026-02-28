NBA’de gecenin en kritik maçında Oklahoma City Thunder, uzatmalara giden mücadelede Denver Nuggets’ı 127-121 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Shai Gilgeous-Alexander 36 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Nikola Jokic’in triple-double performansı yenilgiyi önleyemedi. Gecenin diğer uzatma maçında ise Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers’ı 122-119’luk skorla geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'ı uzatmalarda 127-121 mağlup etti. Paycom Center'da oynanan karşılaşmada, Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı ve 9 asistle oynarken Chet Holmgren 15 sayı ve 21 ribauntla "double-double" yaptı. Jared McCain 14, Jaylin Williams ve Alex Caruso ise 12'şer sayı kaydederken Batı Konferansı lider Thunder, 46. galibiyetini aldı.

Nuggets'da Nikola Jokic 23 sayı, 14 asist ve 17 ribauntla "triple-double" yaparken Jamal Murray, 39 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Christian Braun 23 ve Tim Hardaway 16 sayıyla sezonun 23. mağlubiyetini önleyemedi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı ve 9 asistle oynadı

PISTONS DA UZATMALARDA GALİP

Little Caesars Arena'da oynanan mücadelede, Detroit Pistons uzatmalarda Cleveland Cavaliers'ı 122-119 yendi. Pistons'da Jalen Duren, 33 sayı, 16 ribaunt ve Cade Cunningham, 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı. Ausar Thompson, 18 ve Ronald Holland ise 12 sayıyla takımlarını sırtladı.

Cavaliers'da Evan Mobley, 23 sayı 12 ribauntla "double-double" yaparken Jarrett Allen 25 sayı kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası