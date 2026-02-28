Sivas'ta ramazan ayında dilencilere yönelik denetimler artırıldı. Zabıtalar tarafından yapılan denetimlerde 24 dilenci hakkında idari işlem yapıldı.

Sivas’ta ramazanda vatandaşların dinî duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Sivas Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Sivas’ta Dilenciliğe Geçit Yok' sloganıyla uygulama yapıldı.

24 ŞAHSA İŞLEM

Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi Zabıta personelinin katılımıyla özellikle cuma namazı çıkışlarında yoğunluk yaşanan bölgelerde denetim gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Adem Uzun’un talimatıyla yapılan kontrollerde dilencilik yaptığı belirlenen toplam 24 kişi yakalanarak, Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahısların üzerlerinden çıkan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri, dilencilik yoluyla vatandaşların dinî duygularını istismar eden kişilere verilen maddi desteklerin bu suistimali artırdığına dikkat çekerek esnaf ve vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Ramazan ayı dolayısıyla artırılan denetimlerin kentin farklı noktalarında da devam edeceği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası