Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Seçil adlı yarışmacı, kendini tanıttığı sırada “Bu arada 5 çocuk annesiyim” sözleriyle dikkat çekti. Yarışmacının 4 kedi ve 1 köpeği için “Ben doğurdum” ifadesini kullanması, sunucu Oktay Kaynarca başta olmak üzere stüdyodakiler arasında şaşkınlığa yol açtı.

İzmir’den yarışmaya katılan Seçil adlı yarışmacı, eğitim ve kariyer geçmişini anlatırken “Bu arada 5 çocuk annesiyim” dedi. Bunun üzerine sunucu Oktay Kaynarca, “En önemli detayı atladık. Kediler mi?” şeklinde karşılık verdi.

Kaynarca’nın sorusunu cevaplayan yarışmacı, “Evet. 4 kedi, 1 köpek. Ben doğurdum. Öyle denir biliyorsunuz. Çok kariyer odaklı ve seyahatli bir hayatım oldu. İzmir’de hayvanlarımla yaşıyorum” ifadelerini kullandı. Seçil’in evcil hayvanları için sarf ettiği “ben doğurdum” sözleri stüdyoda kısa süreli şaşkınlık oluşturdu.

