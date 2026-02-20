ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Dün akşam ekrana gelen son bölümde, bankacılığı bırakıp taksiciliğe adım atan Burak Yılmaz’ın hikayesi öne çıktı.

Ordu’nun Ünye ilçesi Tekkiraz kasabasında doğup büyüyen Burak Yılmaz, lise yıllarını Ünye ve Tekkiraz arasında geçirdiğini anlattı. 2008 yılında Galatasaray Üniversitesi’ni kazanan Yılmaz, 2014’te mezun oldu ve 2015 Mart ayında bankacılık kariyerine başladı. Bu süreçte bankacılık sistemini ve yenilik geliştirme süreçlerini öğrenen Yılmaz, kurumsal hayatın kendisine önemli tecrübeler kattığını ifade etti.

KARİYERİNE ARA VERDİ, TAKSİCİLİĞE BAŞLADI

Yaklaşık 10 yıllık bankacılık kariyerine ara verdiğini belirten Yılmaz, bu dönemi “kariyer molası” olarak nitelendirdi. Önce üç ay dinlenen Yılmaz, ardından taksiciliğe başladı.

Bankacıydı, taksici oldu! Milyoner’deki Burak Yılmaz’dan cesur kariyer hamlesi…

PAZARCILIKLA İLGİLİ PLANLARI DA VAR

Taksiciliği, kariyerindeki yeni yolculuğun ilk adımı olarak tanımlayan yarışmacı, ilerleyen dönemde baristalık yapmak istediğini ve pazarcılıkla ilgili planları olduğunu da paylaştı. Yılmaz, bu süreçte yolcularıyla sohbet ederek yeni fikirler edindiğini belirtti.

Yarışmada başarılı bir performans sergileyen Yılmaz 50 bin TL ile programdan ayrıldı.

OKTAY KAYNARCA: HAYAT DENEYİMİ BAŞARIYI GETİRİYOR

Programın sunucusu Oktay Kaynarca, Burak Yılmaz’ın hikayesini değerlendirirken insanlarla temasın önemine dikkat çekti. Kaynarca, sahadan gelen samimi oyuncuların genellikle daha başarılı olduğunu vurguladı ve gerçek hayat deneyimlerinin mesleki performansa katkı sağladığını söyledi.

