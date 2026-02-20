Ramazan ayının gelmesiyle birlikte müslümanlar, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için orucu bozan ve bozmayan durumlar araştırılıyor. Özellikle gün içinde oluşan ağız kokusu nedeniyle oruçluyken misvak ve diş fırçası kullanmanın orucu bozup bozmadığı araştırılıyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca en çok soruların soruların başında ağız bakımına dair geliyor. Özellikle ağız hijyeni konusunda misvak ve diş fırçası kullanımıyla ilgili dini kaynaklarda yer alan bilgiler yeniden araştırılmaya başlandı.

MİSVAK VE DİŞ FIRÇASI KULLANMAK ORUÇ BOZAR MI?

Misvak kullanmak, macunsuz diş fırçalamak, macunlu fırçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Macun yutulursa oruç bozulur, kaza gerekir.

Diş fırçası kullanımında ise durum kullanılan ürüne göre değişiyor. Macunsuz diş fırçalamak orucu bozmazken, macunla fırçalama sırasında macunun yutulması halinde oruç bozulur ve kaza gerekir. Macun yutulmadığı sürece oruç geçerli sayılır ancak ağızda tat ve ferahlık hissi oluşturduğu için mekruh kabul edilir.

Misvak ve diş fırçası kullanmak orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN AĞIZ ÇALKALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağza su alıp çalkalamak orucu bozmaz. Ancak suyun boğaza kaçmamasına dikkat edilmesi gerekir.

MİSVAK KULLANMANIN ÖNEMİ

Peygamber efendimiz, her zaman yanında ayna, tarak ve misvak taşırdı. Eshab-ı kiram, savaşlarda bile misvaklarını kullanmayı ihmal etmezlerdi. Misvak; dişler sararınca, ağzın kokusu değişince, uykudan uyanınca, namaza kalkınca, eve girince, toplantılara giderken, Kur’an okumaya başlarken ve bir de abdest alırken kullanmak müstehabdır.

İmam-ı a’zam hazretleri, (Misvak kullanmak, dinin sünnetlerindendir) buyurdu. Misvakı kullanmanın en az miktarı üst dişlere üç, alt dişlere de üç defa sürmektir. Misvaklarken dişlerin içi, dışı, üst ve alt kısımları ovuşturulur. Misvakı sağ elle kullanmalıdır. Misvakı avucunun içine almamalı ve emmemeli. Misvak, sağ elin küçük ve başparmağı altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

Mübarek bir ağaç olan zeytinden yapılan misvak ne güzeldir. O benim ve benden önceki Peygamberlerin misvakıdır. (Taberani)

Misvak; ağzı temizler, görmeyi keskinleştirir, diş etlerini güçlendirir, dişleri beyazlaştırır ve çürümeyi önler, hazmı kolaylaştırır, mideye sıhhat verir, balgamı keser, hasenatı artırır. Misvak kullanan, Allahü teâlâyı razı eder, melekleri sevindirir. (Ebu Nuaym)

