Bolu'da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Erdoğan H., kalacak yer bulamayınca bir otoparkın tuvaletinde yatarken vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırılan şahsın uyuduğu ortaya çıktı.

Bolu'da bulunan Büyükcami Mahallesi'nde cezaevinden yeni çıkan Erdoğan H. isimli şahıs, kalacak yer bulamayınca belediyeye ait otoparkın tuvaletinde yatmaya başladı.

Bolu’da ekipleri harekete geçiren ihbar! Tuvalette yerde yatarken bulundu, gerçek başka çıktı

UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öğle saatlerinde tuvaleti kullanmak üzere içeri giren bir vatandaş, Erdoğan H.'yi hareketsiz şekilde yatar halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan H.'nin uyuduğu belirlendi. Şahıs, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE 3 KATLI BİR BİNAYA GİRMİŞ

Öte yandan, Erdoğan H.'nin yaklaşık 3 hafta önce de kalacak yer bulamadığı için 3 katlı bir binaya balkondan girerek iki gün boyunca içeride yaşadığı öğrenildi.

