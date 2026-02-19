2026 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sahur ve iftar softalarıyla ilgili de birçok soru gündeme geldi. Peki, oruç neyle açılır? İftarı neyle yapmak sünnettir? İşte orucu hurma, su, zeytin ile açmanın önemiyle ilgili açıklamalar...

İftar sofraları, İslam tarihinde Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olarak kabul edilir. Gün boyunca yeme, içme ve nefsani arzulardan uzak duran Müslümanlar, güneşin batmasıyla birlikte oruçlarını açacaklar. Peki, oruç neyle açılır? İftarı neyle yapmak sünnettir?

ORUCU NE İLE AÇMAK SÜNETTİR?

Sünnet olan hurmayla, su veya sütle açmaktır. Bunlar da yoksa meyve veya sebzeyle açılabilir. Mesela zeytinle açılır. Ateşte pişmiş şeyle, mesela ekmekle, çayla, çorbayla açmamalı. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:



(İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsanız suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.) [İ. Mace]

Bu konudaki diğer hadis-i şeriflerden üçü de şöyledir:

(Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi.) [Tirmizî]

(Peygamber efendimiz iftarını sütle de açardı.) [Dâre Kutnî]

(Peygamber efendimiz, üç hurmayla veya ateş dokunmamış bir şeyle iftar ederdi.) [Ebu Ya’la]





YEMEĞE TUZLA BAŞLAMAK SÜNETTİR

Hatta ekmekteki tuza niyet ederek bir lokma ekmek yemekle de bu sünnet yerine getirilmiş olur. Bu sünnetlere uyulmasa günah olmaz. Ancak bir sünnete uymak dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir. Unutmazsak, imkanımız varsa sünnetlere uymaya çalışmalıyız. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:



(Yemeğe tuzla başlamak ve bitirmek 70 hastalığa şifadır.) [R.Nasıhin]

Yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitirmenin tıbben de çok faydalı olduğu bildirilmektedir. Her sünnette bir çok hikmetler vardır.

