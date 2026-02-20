Microsoft’un veri depolama teknolojilerinde devrimi hedefleyen "Project Silica" projesi, verilerin binlerce yıl boyunca bozulmadan saklanabilmesini sağlıyor.

Dijital çağın en büyük sorunlarından biri olan veri bozulması ve depolama ünitelerinin kısa ömrü, Microsoft'un "Project Silica" projesiyle tarihe karışıyor. Kuvars cam tabanlı bu devrimci teknoloji, verileri 10.000 yıl boyunca bozulmadan saklayabiliyor ve elektrik gücüne ihtiyaç duymuyor. Lazerlerle cam içine işlenen veriler, yapay zeka ile dijital formata dönüştürülüyor. Aşırı sıcaklık, su ve elektromanyetik dalgalara karşı da dayanıklı olan bu cam bloklar, gelecekte tüm veri depolama alışkanlıklarımızı değiştirmeye aday.

10.000 yıl dayanıklı veri depolama: Microsoft Project Silicanın detaylarını paylaştı

Teknolojinin çalışma prensibi, karmaşık bir lazer yazma ve optik okuma sürecine dayanıyor. Femtosaniye lazerler aracılığıyla cam bloğun içine "voxel" adı verilen üç boyutlu pikseller işlenirken, bu verilerin okunması için bilgisayar kontrollü yüksek hızlı mikroskoplar ve polarize ışık devreye giriyor. Okuma sırasında elde edilen optik veriler, yapay zeka algoritmaları tarafından deşifre edilerek saniyeler içinde tekrar dijital formata dönüştürülüyor.

Kuvars camının tercih edilmesinin ardında ise olağanüstü bir dayanıklılık yatıyor. Geleneksel sabit disklerin ömrü genellikle on yılla sınırlıyken, bu cam bloklar veriyi 10.000 yıl boyunca hiçbir bozulma olmadan muhafaza edebiliyor.

Üstelik bu bloklar; kaynatılma, fırınlanma, sel suları ve hatta elektromanyetik dalgalar gibi ekstrem fiziksel koşullara karşı tam direnç gösteriyor.

Şu an için uzun süre arşivlenmesi gereken tarihi kayıtlar veya kültürel miraslar için tasarlanan Project Silica, gelecekte tüm veri depolama alışkanlıklarımızı değiştirebilir.

