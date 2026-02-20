Apple, Mart ayında gerçekleştireceği büyük etkinlikte fiyat-performans odaklı iPhone 17e'den, gücünü yapay zeka canavarı M5 çipten alan MacBook Pro'lara kadar birçok yeni ürünü tanıtmaya hazırlanıyor. Ayrıca markanın giyilebilir teknolojileri de merakla bekleniyor.

Apple, Mart ayındaki büyük etkinliğinde fiyat-performans odaklı iPhone 17e'den, yapay zeka destekli M5 çipli MacBook Pro'lara kadar birçok yenilik sunmaya hazırlanıyor. 2026 yılı, teknoloji devinin ürün gamında köklü değişiklikler yapacağı bir yıl olacak. Uygun fiyatlı iPhone 17e'nin yanı sıra, M5 çipiyle güçlendirilen Mac ve iPad modelleri de tanıtılacak. Giyilebilir teknolojiler alanında ise akıllı gözlük ve kameralı AirPods dikkat çekiyor.

2026 APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

2026, Apple için tüm ürün ailesinin yenilendiği dev bir dönüşüm yılı olmaya aday. 4 Mart’ta gerçekleşmesi beklenen bahar etkinliği ve yılın geri kalanındaki lansmanlar, teknoloji dünyasında kartların yeniden karılmasına neden olacak.

İşte sızıntılar, analizler ve beklentiler ışığında Apple'ın 2026 ajandası…

UCUZ İPHONE YENİLENİYOR

2026'nın en çok beklenen modellerinden biri olan iPhone 17e, Apple'ın uygun fiyatlı telefon stratejisini tekrarlıyor.

iPhone 17e ile ilgili gelen sızıntıların ortak noktaları şöyle:

-Yeni A19 işlemci: Bu işlemci uygun fiyatlı bir modele göre performans konusunda iddialı olacağını gösteriyor.

-Kamera: Modelin arka kısmında tek kamera yer alacak. 48 MP ana kamera ve 12 MP ön kamera

-Bağlantı: Apple’ın yeni son nesil C1X çipi, Wi-Fi için ise N1 çipi kullanılacak.

-MagSafe desteği: iPhone 17e için konuşulan en dikkat çekici detaylardan biri MagSafe desteği.

-Batarya: 4005 mAh kapasiteli pilin korunması bekleniyor.

-Ekran: Ekran yenileme hızı 17e’nin en zayıf noktası olabilir. 90Hz veya 120Hz'e yükseltilmek yerine yalnızca 60Hz olarak kaldı.

-Tasarım tarafında büyük farklar beklenmiyor, selefi gibi çentikli ekran yapısı bekleniyor.

iPhone 17e, Apple’ın “bütçe dostu” alternatif stratejisini sürdürecek gibi görünüyor. Birçok kaynağa göre, modelin ABD başlangıç fiyatı 599 dolar bandında tutulacak ve bu rakam geçen yılki iPhone 16e ile benzer seviyede olduğunu gösteriyor.

Aynı fiyatla ülkemize gelen iPhone 16e ülkemizde 49.999 TL’den satılıyor. 17e’nin de Türkiye pazarında vergilerle birlikte bu civarda satılması bekleniyor.

Başlık Detay Model iPhone 17e İşlemci A19 Arka Kamera 48 MP (tek kamera) Ön Kamera 12 MP Bağlantı Çipleri C1X (bağlantı), N1 (Wi-Fi) MagSafe Var (bekleniyor) Batarya 4005 mAh Ekran Yenileme Hızı 60Hz Tasarım Çentikli ekran, büyük değişiklik yok ABD Başlangıç Fiyatı 599 dolar Türkiye Tahmini Fiyat ~49.999 TL bandı

M5 ÇİPLİ MAC VE İPAD AİLESİ: YAPAY ZEKA ÇAĞI

Apple'ın kendi çiplerinde ulaştığı son nokta olan M5, 2026 model cihazların kalbinde yer alacak.

MacBook Air M5: Mart ayında tanıtılması beklenen bu model, M4'e göre yüzde 15'e varan hız artışı ve yüzde 30 daha fazla grafik performansı vadediyor.

MacBook Pro: M5 Pro ve M5 Max seçenekleriyle profesyoneller için güncellenirken, Apple Intelligence (yapay zeka) özelliklerini çok daha hızlı işleyebilecek.

iPad Air: M2 çipten doğrudan M4 çipe geçiş yaparak yüzde 30 daha hızlı performans sunması planlanıyor.

Ayrıca A18 çipli iPad 12 gündemdeki olasılıklardan.

Cihaz İşlemci Öne Çıkan Özellik MacBook Air M5 %15 daha hızlı CPU, %30 daha güçlü grafik MacBook Pro M5 Pro / M5 Max Gelişmiş yapay zeka (Apple Intelligence) performansı iPad Air M4 M2’ye göre %30 daha hızlı iPad 12 A18 (iddia) Güncel giriş seviyesi performans artışı

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR

Apple’ın bu etkinlikte yapay zeka desteği de olan giyilebilir teknolojiler tanıtması da bekleniyor.

Bunlardan en dikkat çekeni Meta’ya rakip olabileceği belirtilen akıllı gözlük. Cihazın fotoğraf ve video çekebilmesi, telefon görüşmesi, Siri erişimi, müzik çalabilme özelliği olsa da bunların hepsini iPhone’a bağlı olarak yapma zorunluluğu olması bekleniyor.

Bir başka dikkat çeken ürün ise akıllı kolye söylentileri olsa da bunun tüketiciye ulaşma ihtimali en düşük ürün olacağı belirtiliyor.

Ürün Beklenen Özellikler Akıllı Gözlük Fotoğraf/video, telefon görüşmesi, Siri, müzik (iPhone bağlantılı) Akıllı Kolye Tanıtım ihtimali düşük AirPods Pro 3 Dahili IR kamera, Görsel Zeka sistemi, el hareketi kontrolü

KAMERALI AIRPODS

Dahili kamera ve yapay zeka destekli AirPods modeli de beklenen ürünler arasında. Yeni AirPods Pro 3 modeline entegre kızılötesi (IR) kameralar Apple’ın Görsel Zeka diye tanımladığı sistemin parçası olarak çalışacak.

Kameralar kullanıcıların el hareketleriyle kulaklıkları kullanmasını da sağlayabilir.

Apple'ın 2026 ajandası

