Ege Üniversitesinde (EÜ) 11 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Birçok isim, Çakıroğlu’nu ölümünün yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. Peki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir, ne zaman öldü?

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Dönemin Ege Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile eski dekan Prof. Dr. Ersin Doğer, "görevi ihmal" suçundan 20 biner lira para cezasına çarptırıldı.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 1 Ocak 1991'de Akşehir'de dünyaya geldi. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Erdem'in tek çocuğuydu. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Erdem'in Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.



