TFF 1'inci Lig'de 27'nci haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında yapılacak karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
- 1'inci Lig'de haftanın maçları 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Trendyol 1'inci Lig'in 27'nci haftasında 21 Şubat, 22 Şubat ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
21 Şubat Cumartesi
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Boluspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir
22 Şubat Pazar
13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: Yusuf Adnan Kendirciler
13.30 Erzurumspor FK-Serikspor: Alpaslan Şen
16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Demirkıran
20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır
23 Şubat Pazartesi
13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: Gürcan Hasova
13.30 SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: Ali Yılmaz