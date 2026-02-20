İhlas Haber Ajansı
MHK duyurdu: Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri
Süper Lig'in 23'üncü haftasında 20 Şubat, 21 Şubat, 22 Şubat ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Özetle
Kaydet
Spor 2 dk önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
- Süper Lig 23'üncü hafta hakemleri açıklandı.
- Maçlar 20 Şubat Cuma-23 Şubat Pazartesi tarihlerinde oynanacak.
- Galatasaray-Konyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
- Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında Çağdaş Altay düdük çalacak.
- Beşiktaş-Göztepe maçına Ozan Ergün atandı.
- Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesini Yasin Kol yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında yapılacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.
20 Şubat Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21 Şubat Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.00 Konyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş - Göztepe: Ozan Ergün
23 Şubat Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yasin Kol
Bizi Takip Edin
YORUMLAR