Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'ya konuk olacak. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Fatih Tekke, 22 Şubat Pazar günü saat 16.00 başlayacak müsabakada sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

Süper Lig'de son oynadığı mücadelede Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, 23'üncü hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 45 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, sahaya süreceği 11'i netleştiriyor.

Fatih Tekke

SAĞ BEKTE PINA, SOLDA MUSTAFA

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un kalesinde Andre Onana olacak. Sol bekte Mustafa Eskihellaç, sağ bekte Wagner Pina görev alacak. Savunma ikilisi ise Arseniy Batagov ile Chibuike Nwaiwu'dan oluşacak.

Wagner Pina

NWAKAEME İÇİN İLK 11 BEKLENTİSİ

Trabzonspor'da orta sahanın merkezinde Tim Jabol Folcarelli ile Christ Oulai görev alacak. Bu oyuncuların önünde Ernest Muçi süre alacak. Hücum hattının solunda Anthony Nwakaeme'nin oynaması ihtimaller arasında.

Anthony Nwakaeme

Topla çalışmalara başlayan Oleksandr Zubkov'un bu maçta da riske edilmesi beklenmiyor. Ukraynalı oyuncunun yerine sağ kanatta Felipe Augusto'nun forma giyeceği öğrenildi. İleri uçta ise Paul Onuachu olacak.

