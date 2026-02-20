Türkiye Gazetesi
Ernest Muçi seçimini yaptı: Dikkat çeken hamle
Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi, Trabzon’da kalmak istiyor. Arnavut futbolcu, Trabzon’a karşı kazanılan Süper Kupa anısının da olduğu Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarının çoğunu sildi…
Trabzonspor’un sezon başında 8,5 milyon avro satın alma opsiyonuyla Beşiktaş’tan kiraladığı Ernest Muçi, gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kurdu.
TEKKE’NİN DE EN BÜYÜK KOZLARINDAN
13 gol, 4 asistle Paul Onuachu’dan sonra takımının skor yükünü çeken Arnavut futbolcu, teknik direktör Fatih Tekke’nin de en büyük kozlarından biri durumunda.
TAVRINI BELLİ ETTİ
Beşiktaş’a döneceği iddiaları ortaya atılan Muçi, yaptığı hareketle tavrını belli etti. Arnavut futbolcu Trabzonspor’a karşı kazanılan Süper Kupa anısının da olduğu Beşiktaş ile ilgili paylaşımların çoğunu silerek “Benim yerim burası” mesajını verdi.
