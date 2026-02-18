Kaptan Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi sonrası Trabzonspor’un kalesi düştü.

Son maçında F.Bahçe’ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da Andre Onana’nın kalesine gelen üç şutu da yemesi tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü Fırtına’nın kalesi, Uğurcan Çakır sonrası âdeta düştü! Sezonun ilk 11 haftasında 7 gol yiyen bordo mavili takım kaleci Uğurcan Çakır ile ilk 4 haftada 1 gol, Onana ile 18 karşılaşmada 25 gol kalesinde gördü. Fırtına ligde son 11 maçın 10’unda ağlarından top çıkardı.

HAYAL KIRIKLIĞI

Trabzonspor, Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır’ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında 1 gol gördü. Ve o dönemdeki gol ortalaması 0,25’ti. Çakır’ın ayrılığı sonrası kaleye geçen isim Manchester United’ın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana oldu ama gelinen noktada hayal kırıklığı yaşandı. Onana’nın kaleyi koruduğu dönemde Karadeniz temsilcisinin maç başına kalesinde gördüğü gol ortalaması 1,39 oldu.

