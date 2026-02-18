İran’dan saldırılara karşı 4 aşamalı plan! Askeri hareketlilik devam ediyor
İran-ABD arasında Cenevre’de gerçekleşecek müzakereler öncesinde, Orta Doğu son yılların en büyük askerî hareketliliğine sahne oluyor.
- Harekât sahasının Akdeniz'den Kızıldeniz'e ve Basra Körfezi'ne kadar uzandığı ifade edildi.
- Bölgede ABD'nin uçak gemileri, destroyerler ve Bahreyn'deki 5. Filo karargâhının tam kapasite çalıştığı belirtildi.
- 150'den fazla C-17 ve C-5 tipi askerî nakliye uçağının hareketliliğinin ABD'nin stratejik tırmanış hazırlığının somut göstergesi olduğu aktarıldı.
- Bölgede yaklaşık 40 bin Amerikan askerinin konuşlandığı bildirildi.
- İran'ın savunma planının ilk aşamasında ABD saldırısının ilk dalgasını en az hasarla atlatmak ve savunma hatlarını korumak olduğu belirtildi.
- Çin'in Tahran'a gelişmiş elektronik harp sistemleri sağladığı ve bunun ABD'nin teknolojik üstünlüğünü dengeleyebileceği aktarıldı.
Al Jazeera’ya konuşan Askerî ve Stratejik Uzman Albay Hatem Kerim el-Fellahi, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek harekât sahasının Akdeniz’den Kızıldeniz’e, oradan da Basra Körfezi’ne kadar uzandığını belirtti.
Fellahi “Bölgede, ABD’nin uçak gemileri ve destroyerlerin yanı sıra Bahreyn’deki 5. Filo karargâhı tam kapasite çalışıyor. Mart ayı ortasında bölgeye yeni bir uçak gemisinin ulaşması bekleniyor. 150’den fazla C-17 ve C-5 tipi askerî nakliye uçağının hareketliliği, ABD’nin stratejik bir tırmanışa hazırlandığının en somut göstergesi. Bölgede hâlihazırda yaklaşık 40 bin Amerikan askerî konuşlanmış durumda” dedi.
İRAN İLK AŞAMADA 'AZ HASAR' POLİKASINI İZLEYECEK
Tahran’ın savunma planı yaptığını kaydeden Fellahi “Buna göre ilk aşamada ABD saldırısının ilk dalgasını en az hasarla atlatmak ve savunma hatlarını korumak var. Çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanarak ABD savunma sistemlerini kilitlemek isteyen İran, bölgedeki ‘direniş ekseni’ unsurları üzerinden cepheyi genişletmeyi planlıyor. Bunun ardından da Hürmüz ve Babülmendep Boğazlarını kapatarak küresel petrol akışını kesme diğer safha” ifadelerini kullandı.
ÇİN TAHRAN'A BÜYÜK DESTEK VERDİ
Uzman isim “Son dönemde İran’a ulaşan Rus ve Çin kargo uçakları, Tahran’a gelişmiş elektronik harp sistemleri sağladı. Bu durum, ABD’nin teknolojik üstünlüğünü dengeleyebilir” ifadelerini kullandı.