İran-ABD arasında Cenevre’de gerçekleşecek müzakereler öncesinde, Orta Doğu son yılların en büyük askerî hareketliliğine sahne oluyor.

Al Jazeera’ya konuşan Askerî ve Stratejik Uzman Albay Hatem Kerim el-Fellahi, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek harekât sahasının Akdeniz’den Kızıldeniz’e, oradan da Basra Körfezi’ne kadar uzandığını belirtti.

Fellahi “Bölgede, ABD’nin uçak gemileri ve destroyerlerin yanı sıra Bahreyn’deki 5. Filo karargâhı tam kapasite çalışıyor. Mart ayı ortasında bölgeye yeni bir uçak gemisinin ulaşması bekleniyor. 150’den fazla C-17 ve C-5 tipi askerî nakliye uçağının hareketliliği, ABD’nin stratejik bir tırmanışa hazırlandığının en somut göstergesi. Bölgede hâlihazırda yaklaşık 40 bin Amerikan askerî konuşlanmış durumda” dedi.

İran’dan saldırılara karşı 4 aşamalı plan! Askeri hareketlilik devam ediyor

İRAN İLK AŞAMADA 'AZ HASAR' POLİKASINI İZLEYECEK

Tahran’ın savunma planı yaptığını kaydeden Fellahi “Buna göre ilk aşamada ABD saldırısının ilk dalgasını en az hasarla atlatmak ve savunma hatlarını korumak var. Çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanarak ABD savunma sistemlerini kilitlemek isteyen İran, bölgedeki ‘direniş ekseni’ unsurları üzerinden cepheyi genişletmeyi planlıyor. Bunun ardından da Hürmüz ve Babülmendep Boğazlarını kapatarak küresel petrol akışını kesme diğer safha” ifadelerini kullandı.

ÇİN TAHRAN'A BÜYÜK DESTEK VERDİ

Uzman isim “Son dönemde İran’a ulaşan Rus ve Çin kargo uçakları, Tahran’a gelişmiş elektronik harp sistemleri sağladı. Bu durum, ABD’nin teknolojik üstünlüğünü dengeleyebilir” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası