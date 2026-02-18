Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği raporuna göre Avrupa’nın hava taşımacılığında elde ettiği en yüksek net kârda Türkiye pazarı belirleyici oldu. Güçlü trafik, etkin hub yapısı ve yüksek doluluk oranlarıyla öne çıkan Türkiye, küresel havacılıkta oyun kurucu rolünü pekiştiriyor.

Küresel havacılık sektörünün yol haritasını ortaya koyan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) “Küresel Görünüm: Ticaret, Yapay Zekâ ve Enerji Dönüşümü” başlıklı raporu, Türkiye’nin stratejik konumunu bir kez daha tescilledi. Raporda, Avrupa’nın hava taşımacılığında ulaştığı en yüksek net kâr performansında Türkiye havacılık pazarının belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Türkiye; artan yolcu ve transfer trafiği, genişleyen dış hat ağı, yıl geneline yayılan yüksek doluluk oranları ve güçlü gelir üretme kapasitesiyle Avrupa finansal performansının itici gücü oldu. Etkin hub modeli sayesinde kıtalar arası geçişte kilit rol üstlenen Türkiye, Doğu ile Batı arasında hava köprüsünü güçlendirdi. 2026’da yolcu trafiğinde küresel ölçekte yüzde 4,9 büyüme beklenirken, hava kargo tarafında yüzde 2,6’lık artış öngörülüyor. Sektörün 41 milyar dolar net kâr ve yüzde 3,9 net kâr marjıyla rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Raporda hava kargonun özellikle yapay zekâ bağlantılı yüksek değerli ürün ticaretinde merkezî rol üstlendiğine dikkat çekildi.

BAŞARI, BİRİKİMİN SONUCU

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Türkiye’nin bugün küresel havacılık içinde ulaştığı rolün, uzun yıllara dayanan stratejik birikimin ve doğru konumlanmanın sonucu olduğunu söyledi. Coğrafi avantajını operasyonel verimlilik, güçlü filo planlaması ve rekabetçi maliyet yapısıyla birleştiren Türkiye’nin küresel havacılıkta önemli bir merkez hâline geldiğini belirten Nane, finansal performansın arkasında, artan yolcu talebi, genişleyen dış hat ağı, transfer yolcudaki ivme ve yıl geneline yayılan yüksek doluluk oranlarıyla oluşan güçlü trafik hacmi bulunduğunu vurguladı.

Nane “Aynı zamanda hava yollarımızın gelir çeşitliliği oluşturma kabiliyetinin, dijitalleşme yatırımlarının ve sürdürülebilir büyüme anlayışının da etkisi büyüktür” diye konuştu. Bu başarıyı mümkün kılan önemli kırılma anlarından biri de 2003’te alınan kamu politikası kararları olduğunu belirten Nane, şunları kaydetti: Hükûmetimizin attığı iki temel adım, sivil havacılığın önünü açan yapısal bir dönüşüm başlatmıştır. İç ve dış hat yolcu vergilerinin düşürülmesiyle uçak yolculuğu daha geniş kitleler için erişilebilir hâle gelmiş, yurt dışı uçuşlarda yakıt üzerinden KDV alınmaması ise hava yollarının maliyet yapısını ciddi biçimde rahatlatmıştır. Hedefimiz, Türkiye’yi yalnızca güçlü bir pazar değil, küresel havacılık ekosistemine yön veren stratejik merkez olarak konumlandırmaktır.

AMSTERDAM, LONDRA VE PARİS’İN ÖNÜNDE

İstanbul Havalimanı, dünyanın önemli merkezlerini geride bırakarak 1.491 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde yer almayı başardı. Amsterdam Havalimanı 1.351 günlük uçuşla ikinci sıraya yerleşti. Londra Heathrow 1.315 uçuşla üçüncü sırada yer alarak 1.314 günlük uçuşlu Paris CDG’nin az farkla önüne geçti. Frankfurt Havalimanı 1.261 günlük uçuşla ilk 5’te yer almayı başardı.

4’ÜNCÜ YILDA DA LİDER

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan 2025 Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’da üst üste 4’üncü yıl birinci sıradaki konumunu koruduğunu ortaya koydu. Günlük 1.491 uçuşla Avrupa lideri konumunu koruyan İstanbul Havalimanı, dünya genelinde ise 7’nci sırada yer aldı. Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu işletmeleri arasında Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama 1.559 uçuşla 3’üncü sırada yer alırken Pegasus Hava Yolları ise 588 günlük uçuş ortalamasıyla 11’inci sırada konumlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, rapora ilişkin değerlendirmesinde, EUROCONTROL ağı bölgesinde 2025’te bir önceki yıla göre uçuşların yüzde 4,1 artışla 11,1 milyona ulaştığını belirtti. En yüksek günlük trafiğin 18 Temmuz 2025’te 37 bin 34 uçuşla gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, Türkiye’nin günlük ortalama 3 bin 355 uçuşla Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip 6’ncı ülke konumunda bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin hava ulaşımında artık sadece transit ülke değil, bölgesel ve küresel merkez hâline geldiğini ifade eden Uraloğlu “Günlük ortalama uçuş sayısı Covid-19 salgınından önceki döneme göre yüzde 20 arttı” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası