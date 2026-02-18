DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt meselesinin çözümü için Cumhurbaşkanı ev sahipliğinde liderler zirvesi çağrısı yaparken, erken seçimin şu an gündemlerinde olmadığını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu.

Tuncer Bakırhan “Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye’nin temel ve köklü sorunlarını çözmek için Sayın Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde bir liderler zirvesi toplanmalı. (Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) Raporu, yenilikçi, ezberlerden uzak, şu ana kadar oluşan algılardan uzak, demokratik ve kapsayıcı olmalıdır ki yeni bir yaşamın kapıları aralansın” dedi.

Bakırhan, Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının “Erken seçim tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?” sorusunu ise “Biz, Türkiye’nin 100 yıllık meselesine biraz odaklandık. Partimiz her zaman seçime de hazır ama şu anda böyle bir gündemimiz yok” diye cevapladı.

