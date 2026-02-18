Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) 2025 yılı faaliyet raporu yayımlanırken, raporun sunuş yazısını kaleme alan MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçtiğimiz yıl Türkiye’yi hedef alan casusluk girişimlerinin deşifre edilerek akamete uğratıldığını belirtti.

YEŞİM ERASLAN - İstihbarat diplomasisinin aktif şekilde kullanılarak, dış istihbaratta etkinliğinin artırıldığına dikkat çeken Kalın, “Teşkilat, farklı terör örgütleri ile mücadelesini eş zamanlı sürdürmüş, ülkemizi hedef alan casusluk girişimlerini deşifre ederek akamete uğratmıştır. Hasım ülkelerin istihbarat servisleri, söz konusu servislerle ilişkili uluslararası organizasyonlar ve taşeron kurum/kuruluşlarca ülkemiz aleyhinde yürütülen istihbarat çalışmalarının tespitine yönelik çalışan teşkilatımız, 2025 yılında da casusluk faaliyetlerinin akamete uğratılmasını ve ajan ağlarının deşifre edilmesini sağlandı” dedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın

Kalın, terör kamburundan kurtulma yolunda mesafe kat eden Türkiye’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle; yalnızca bir güvenlik başarısı değil küresel belirsizlikler çağında devletin kendi kaderini tayin etmesi ve bölgesel istikrar sağlanması konusunda önemli bir stratejik kazanım da elde edeceğini vurguladı.

ETKİN ROL ALDIK

Suriye krizinin başlangıcından çözümüne kadarki süreçte aktif rol alan MİT’in, 8 Aralık Devrimi’nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede Suriye’ye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını ifade eden Kalın, yeni bir devlet inşası sürecinde, Suriye’de Türkiye aleyhine oluşabilecek yeni tehdit unsurları karşısında ön alıcı adımlar atılarak sınır bölgesinde milli güvenliğe karşı yeni tehditlerin oluşmasının önüne geçildiğini belirtti.



