Çanakkale’de etkili olan sağanak sonrası, kenti ikiye bölen Sarıçay’da su debisi yükseldi, taşkın nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüs durakları sular altında kaldı. Su seviyesi yüzde 100’e ulaşan Atikhisar Barajı sonrası giriş-çıkışlar kapatılırken, bazı teknelerin battığı görüldü.

Atikhisar Barajı'nın su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay taştı.

Sarıçay'a giriş çıkış olan yerler polis ve zabıta ekipleri tarafından bariyer ve güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklerken, bazı teknelerin battığı görüldü.



Öte yandan Sarıçayda yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı.

Bazı minibüs şoförlerinin sular altında kalan araçlarını son anda aldıkları görüldü.

