Adana'da kaza! Otomobil minibüsle çarpıştı, yaralılar var
Adana'da Turgut Özal Bulvarı’ndaki kavşakta meydana gelen kazada otomobil, minibüs ile çarpıştı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edilirken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta gerçekleşti. R.C.İ. yönetimindeki otomobil, A.E'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
