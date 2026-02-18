Türkiye’de 2020-2024 arasında 3,6 milyar avro yatırım yapan Fransız şirketleri, 2027’ye kadar 5 milyar avro yatırıma daha imza atacak.

Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier, Türkiye-Fransa 8. Dönem Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi toplantısında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’la bir araya geldi.

TÜRKİYE’DE 400 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Forissier buradaki konuşmasında; “Covid-19 döneminde iki ülke ilişkileri güçlendi. Fransız şirketleri Türkiye’de 400 bin kişilik istihdam sağlıyor. Türk şirketleri uluslararası varlığını artırıyor. Fransa’da da yatırım yapmak isterlerse her tür desteği vermeye hazırız. Fransız Kamu Bankası Bpifrance, Türkiye’de 1,8 milyar avroluk finansman sağladı. Limak ile 150 milyon avroluk yeni bir proje geliştirecek. Rönesans ile de 50 milyon avroluk anlaşma imzalayacak. Bunlar Türk ve Fransız şirketler arasındaki kuvvetli bağlar” ifadelerine yer verdi.

