İzmir’deki Efes antik şehrinde yapılması planlanan yeni karşılama merkezi ve otoparkın tarihî yapıya zarar vereceğine dair iddialara yalanlama geldi.

Antik şehirde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Efes’in 2,5 milyonu aşan ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle yeni bir ziyaretçi yönetim modeline ihtiyaç duyduğunu savunarak “Antik kentimizin mevcut giriş alanı, ticari üniteler ve otopark alanları hem kapasite hem de estetik açıdan ihtiyaca cevap veremez hâle gelmiştir” dedi.

Efes'teki iddialara yalanlama! Otopark taşınacak antik saray kazılacak

Mevcut otopark ve ticari alanların ören yerinin tam merkezinde bulunduğunu belirten İnceciköz, yeni karşılama merkezinin ise sur dışında, 850 metre uzağa yapılacağını söyledi.

OTOPARK KAZILACAK

İnceciköz, otoparkın altında tespit edilen Bizans Sarayı kalıntılarının da arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıkarılacağını açıkladı. Yapının restorasyonun yapılarak gezi güzergâhına dâhil edileceğini belirten İnceciköz “Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası