ABD’nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Colorado polisinden yapılan açıklamaya göre; kaza yerel saatle 10:00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda yaşandı.

30'DAN FAZLA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bölgede etkili olan kum fırtınası görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirirken, aralarında tırlar, kamyonetler, arazi araçları ve otomobillerin de bulunduğu 30'dan fazla araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucunda bazı araçlar yoldan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kazada farklı araçlarda bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve kimlik tespiti çalışmalarının Pueblo Adli Tıp Kurumu’nda devam ettiğini bildirdi. 29 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaşan Lyons, bir kamyonette bulunan 32 keçiden 4’ünün de telef olduğunu aktardı. Kazanın kum fırtınasının yol açtığı aşırı düşük görüş şartlarında gerçekleştiğini yineleyen Lyons, "Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

