İstanbul Bakırköy'de bir otoparktaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy'de 11 Şubat'ta bir sitenin otoparkında 2 otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Otoparkta çalınan 30 milyon doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı ‘emanetçi' olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu, Bilal Durmaz'ın iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki 2 otomobilin bagajında beklettiği iddia edilmişti.

30 milyon dolarlık otopark soygununda yeni gelişme! 2 kişi daha gözaltında

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

1'i kadın 11 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada 2 şüphelinin daha yakalandığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası