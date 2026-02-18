30 milyon dolarlık otopark soygununda yeni gelişme! 2 kişi daha gözaltında
İstanbul Bakırköy'de bir otoparktaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Bakırköy'de bir sitenin otoparkından çalındığı iddia edilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada, paranın İBB yolsuzluk iddianamesiyle bağlantılı bir isme ait olduğu belirtilirken, toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
- Bakırköy'de bir sitenin otoparkından 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
- Çalınan paranın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk iddianamesinde adı geçen Taç döviz sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu iddia edildi.
- Bilal Durmaz'ın, iş yeri taşıma gerekçesiyle 30 milyon doları bir aydır 2 otomobilin bagajında beklettiği öne sürüldü.
- Olayla ilgili yürütülen soruşturmada şu ana kadar 1'i kadın olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Bakırköy'de 11 Şubat'ta bir sitenin otoparkında 2 otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.
Otoparkta çalınan 30 milyon doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı ‘emanetçi' olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu, Bilal Durmaz'ın iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki 2 otomobilin bagajında beklettiği iddia edilmişti.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
1'i kadın 11 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada 2 şüphelinin daha yakalandığı bildirildi.