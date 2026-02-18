ABD'de pompalı tüfekle Kongre Binası'na doğru koşan 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

ABD’nin başkenti Washington’da elinde dolu pompalı tüfekle Kongre Binası’na doğru koşan 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

KONGRE BİNASI YAKININDA EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay, ABD’nin başkenti Washington’da, Kongre Binası yakınlarında yaşandı. 18 yaşındaki erkek şüpheli, aracını bina çevresine park etti. Ardından araçtan inerek Kongre Binası’nın batı tarafına doğru koşmaya başladı.

Bölgedeki kolluk kuvvetleri kısa sürede harekete geçti. Şüpheli durdurularak gözaltına alındı. ABD kamuoyunda yankı uyandıran olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.

Kongre Binasında silahlı saldırı girişimi! Tüfekle koştu

"ELİNDE DOLU POMPALI TÜFEK VARDI"

Polis yetkilisi Michael Sullivan, düzenlenen basın toplantısında olayın ayrıntılarını paylaştı. Şüphelinin koruyucu yelek ve eldiven giydiği görüldü. Elinde dolu bir pompalı tüfek vardı. Ayrıca yanında yedek mühimmat taşıdığı tespit edildi.

Araçta yapılan incelemede kask ve gaz maskesi bulundu. Güvenlik birimleri, olayın boyutunu ortaya çıkarmak için kapsamlı inceleme başlattı.

ARAÇ BAŞKASININ ADINA KAYITLI ÇIKTI

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, şüphelinin kullandığı araç kendi adına kayıtlı değil. Ayrıca zanlının birden fazla adresi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

HEDEF KONGRE ÜYELERİ MİYDİ?

Şüphelinin amacının ne olduğu henüz netlik kazanmadı. ABD Kongresi üyelerinin hedef alınıp alınmadığı soruşturma kapsamında inceleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası