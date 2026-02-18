TRT 1 yayın akışında yaşanan değişiklik sonrası Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray-Juventus Şampiyonlar Ligi yayını nedeniyle ekrana gelmeyen yapımın 70. bölümünün hangi gün yayınlanacağı ve yeni bölüm detayları netlik kazandı.

Tarihi kurgusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu hafta yayınlanmaması sonrası gözler TRT 1 yayın akışına çevrildi. Dizinin yeni bölüm tarihi ve yayın saati, yapılan program değişikliğiyle birlikte belli oldu.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarında her hafta Salı akşamları izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, 17 Şubat 2026 tarihli yayın akışında yer almadı. Temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yer verilmesi nedeniyle dizinin yeni bölümü ekrana gelmedi. Bu gelişmenin ardından dizinin takipçileri yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı.

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 70. bölüm tarihi yayın akışında netleşti

70. BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin merakla beklenen 70. bölümünün yayın tarihi netleşti. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre yeni bölümün 24 Şubat 2026 Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Sultan Mehmed, devletin geleceğini doğrudan etkileyecek önemli bir siyasi kararın eşiğine gelmişti. Şehzade Bayezid'ın Ragusa'ya gitmesi Vlad'ın hamlelerini ortaya çıkarırken, Sultan Mehmed'in Bosna Prensesi Rosa ile yaptığı evlilik saray içindeki dengeleri değiştiren gelişmeler arasında yer aldı. Bölüm sonunda ise Sultan Mehmed'in Bosna üzerine büyük bir sefere çıktığı görüldü.

