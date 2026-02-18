Bolu’da 3 aracın karıştığı kaza sonrasında ortalık savaş alanına döndü. 7 kişinin yaralandığı kazada polis ve yaralıların yakınları arasında tartışma çıktı. Yaşanan kavga sonrasında 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Kuruçay mevkiinde saat 09.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Uğur U. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, Kaan B. yönetimindeki kamyonete çarptı.

7 İŞÇİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet de önünde bulunan Gizem Ç. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Feci kazada serviste bulunan 7 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine gelen yaralıların yakınları ile polis arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü arbedeye dönüştü.

POLİSE HAKARET ETTİ

Polis ekipleri, kendilerine saldırarak küfür ve hakaretlerde bulunan kişilere biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından bir polis memuru da etkilendi. Polis olay sonrası 2 kişiyi gözaltına aldı.

