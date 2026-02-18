Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yolda çukurlar oluştu. Vatandaşlar tarafından çukur üzerine koltuk konularak kapatılmaya çalışıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası birçok cadde ve sokakta çukurlar oluştu. İçerisi su dolan çukurlar nedeniyle hem araçlar hem de esnaf zarar görürken vatandaşlar sürücülerin dikkatini çekmek için ilginç bir hamle yaptı.

Görenler bir daha baktı! Çöken yola koltuklu önlem

Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve sık sık kazaların yaşanmasına neden olan çukurları bölge esnafı üzerine koltuk koyarak kapatmaya çalıştı.

Kuaför işletmeciliği yapan Buket isimli vatandaş konuyla ilgili şunları söyledi:

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

"Ben burada kuaför işletmeciliği yapıyorum. Gördüğünüz çukurlar haftalardır, hatta aylardır bu şekilde. Bu durumdan hem araçlar zarar görüyor hem de esnaflar olarak bizler zarar görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada gölet gibi su var. Buraya karşıdaki esnaf arkadaşımız araç sürücülerinin dikkatini çekmek ve araçlarının zarar görmelerini engellemek amacıyla koltuğunu koydu. Daha önce aynı şekilde biz koymuştuk. Yetkililerden büyük kazalar yaşanmadan bu sorunu çözmelerini, yolu asfaltlamalarını istiyoruz"

