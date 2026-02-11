Türkiye–ABD hattında diplomasi trafiği hız kazandı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Washington’da ABD Kongresi üyeleriyle kritik temaslar yürütüyor. Görüşmelerde yaptırımlar, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel güvenlik başlıkları masadayken, gözler Ankara–Washington hattında atılacak yeni adımlara çevrildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki parlamento heyeti, ABD’nin başkenti Washington’da temaslarda bulunuyor.

Heyetin ana gündemi, Türkiye ile ABD arasındaki pozitif gündemi Kongre boyutuna taşımak.

ABD Kongresi’nde Türkiye gündemi! Erdoğan–Trump görüşmesi masada mı?

"DEVLET BAŞKANLARI DÜZEYİNDE İLETİŞİM SON DERECE OLUMLU"

Washington’da Türk basınına konuşan Fuat Oktay, Ankara ile Washington arasında hükümetler ve devlet başkanları düzeyinde iletişim kanallarının "son derece olumlu" olduğunu söyledi. Kongre düzeyinde ilerlemenin daha yavaş seyrettiğini dile getiren Oktay, bunun nedeninin ABD’nin iç politikaya yoğunlaşması olduğunu ifade etti.

Heyetin cuma gününe kadar temaslarını sürdüreceği, Senato ve Temsilciler Meclisi dışişleri komitelerinin başkanları ve üyeleriyle görüşmeler yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

HEDEF: POZİTİF GÜNDEMİ KONGRE’YE TAŞIMAK

Oktay, yürütme organları düzeyinde ilerleyen temasların yasama ayağında da güçlendirilmesini istediklerini belirterek, "Biz şimdi bu pozitif gündemi Kongre boyutuna taşımak istiyoruz" dedi.

Seçim atmosferi yoğunlaşmadan önce temasların önemine dikkat çeken Oktay, iki parlamento arasında doğrudan ve yapısal bir iletişim kanalı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kongre düzeyindeki ilerlemenin ise daha yavaş seyrettiğini, bunun da ABD’nin iç politikaya odaklanmasından kaynaklandığını dile getirdi.

YAPTIRIMLAR VE AVRUPA GÜVENLİĞİ MASADA

Görüşmelerde Türkiye’nin Avrupa güvenliğine katkısı, transatlantik ilişkiler ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları da ele alınacak. Oktay, yaptırımların kaldırılmasının hem bölgesel barışa hem de Türkiye-ABD ilişkilerine çok olumlu yansıyacağını aktardı.

Savunma sanayii ve ekonomik iş birliği başlıklarının da gündemde yer aldığı belirtildi.

TÜRK HEYETİ WASHİNGTON’DAKİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, temasları kapsamında ayrıca Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde Türk toplumu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliğe Büyükelçi Sedat Önal ev sahipliği yaptı.

Heyette Fuat Oktay’ın yanı sıra Ankara Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın yer aldı.

TRUMP- ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

19’unda yapılması planlanan Gazze toplantısına Türkiye’nin davet edildiğini belirten Oktay, "Haftaya 19'unda zaten bir toplantı var. Türkiye de davet almış durumda bu çerçevede. Cumhurbaşkanımızın katılıp katılmayacağı henüz netleşmiş değil. Şu anda değerlendirmeler yapılıyor. Zaten onunla ilgili açıklama Cumhurbaşkanımız tarafından da yapılacaktır" dedi.

