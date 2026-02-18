Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı günlük hayatı durma noktasına getirdi. Belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için gece gündüz çalışıyor. Yer yer 4 metreyi aşan kara rağmen acil ulaşım yolları öncelikli olarak açılıyor.

Bitlis kara teslim oldu, Adilcevaz'da kalınlığı 4 metreyi buldu. Aydınlar Belediyesi’ne bağlı ekipler, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren iş makineleriyle sahaya inerek yol açma çalışmalarına başladı.

4 METREDEN FAZLA KAR VAR

Yer yer dört metreyi aşan kar kalınlığına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için ana arterler ve acil ulaşım güzergâhları öncelikli olarak ulaşıma açılıyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Belediye Başkanı İbrahim Ergün, karla mücadelenin 24 saat esasına göre devam ettiğini belirterek, özellikle hasta ve acil durumlar için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.



Yetkililer, ayrıca sürücülere kış lastiği kullanmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Belde sakinlerinden Turan Baytar ise zorlu hava şartlarına rağmen yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

