Para karşılığında usulsüz yollarla reçete yazan şebeke çökertildi. Çete üyelerinin 87 milyon TL’lik mal varlığına el konulurken, 34 şüpheli tutuklandı, 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte çetenin reçete yazarken kullandığı yöntemler…

Adana merkezli 10 ilde para karşılığında temin edilen başkalarına ait kimlik numaraları üzerinden reçete yazdırılarak kanser ilaçları, uyuşturucu içerikli haplar, antibiyotikler ve sağlık kabinlerinde kullanılan ilaçların alındığı ortaya çıktı.

Usulsüz reçete yöntemiyle ilaç temin eden şebekeye yaklaşık 1 yıllık takip sonrasında bir operasyon düzenlendi.

‘Son Reçete’ çetesine ağır darbe! 87 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

69 GÖZALTI

Adana merkezli olmak üzere İzmir, Konya, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Muğla, Batman, Osmaniye ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda toplamda 69 şüpheli gözaltına alındı.

87 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞI

"Son Reçete" adı verilen operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait 87 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Şüphelilerden 34'ü tutuklandı,2 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.

6 ECZANE ARACI OLMUŞ

Yapılan incelemelerde, ilaçların doktor U.U. üzerinden reçete edildiği, örgüt içerisindeki 6 eczacı aracılığıyla temin edildiği tespit edildi.

RAPORA “DUBLÖR” KILIFI

Sağlık raporuna tabi ilaçların ise hasta yerine "dublör" kullanılarak alındığı, dublörlük görevini hepatit hastası S.İ. ile R.O.'nun yaptığı belirlendi.

YASA DIŞI İLAÇ TEMİNİ

Çete üyelerinin temin ettiği bu ilaçları yasa dışı şekilde sağlık kabinleri ve farklı eczanelere sattığı, uyuşturucu madde içerikli hapları ise elden bağımlılara verdiği ortaya çıktı.

SGK İNCELEME BAŞLATTI

Şebekenin kamuya verdiği zararın belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından inceleme başlatılırken, çok sayıda dijital materyal ile 500 kutu ilaç ele geçirildi. Şebekede; 1 doktor, 6 eczacı, 5 eczacı kalfası, 3 ecza deposu sahibi, 1 hemşire ve 2 dublör olmak üzere çok sayıda şüphelinin yer aldığı tespit edildi.

