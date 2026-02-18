Audi, yüksek performanslı model ailesinde büyük bir dönüşüme imza atıyor. Markanın yeni isimlendirme stratejisi kapsamında emektar RS4’ün yerini alacak olan ve ilk kez bir "Plug-in Hybrid" (şarj edilebilir hibrit) motorla donatılan 2027 Audi RS5 Sedan ve Avant’ın görselleri internete sızdı.

Audi’nin yeni stratejisine göre, çift rakamlı modeller (A4, A6) tamamen elektrikli hale gelirken, tek rakamlı modeller (A3, A5, A7) içten yanmalı ve hibrit ünitelerle yoluna devam edecek. Bu kapsamda RS4 Avant emekliye ayrılırken, onun yerine gelecek olan model RS5 Avant adını alacak.

Tüm fotoğrafları internete sızdı! İşte karşınızda Audi'nin yeni canavarı RS5

V6 VE ELEKTRİK BİR ARADA

Yeni RS5, Audi Sport tarihinin ilk seri üretim performans hibriti olmaya hazırlanıyor. Aracın kalbinde mevcut 2.9 litrelik çift turbo beslemeli V6 ünite korunuyor, ancak bu kez güçlü bir elektrik motoruyla destekleniyor.

Mevcut modelin 444 beygirlik gücünün çok üzerine çıkılması hedefleniyor. Tahminler, aracın Mercedes-AMG C63 S E Performance ile rekabet edebilmesi için 550 ile 600 beygir arasında bir güç sunacağı yönünde.

Tüm fotoğrafları internete sızdı! İşte karşınızda Audi'nin yeni canavarı RS5

Casus fotoğraflarda aracın sol arka çamurluğunda görülen kapak, otomobilin şarj edilebilir bir hibrit (PHEV) olduğunu doğruluyor.

Tüm fotoğrafları internete sızdı! İşte karşınızda Audi'nin yeni canavarı RS5

Yeni RS5 hem Sedan hem de Avant gövde tipinde kaslı bir duruş sergiliyor. Audi RS modellerinin imzası olan devasa oval egzoz çıkışları, arka tamponun merkezine daha yakın ve sportif bir konumda yer alıyor.

Tüm fotoğrafları internete sızdı! İşte karşınızda Audi'nin yeni canavarı RS5

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Standart A5 modellerine göre çok daha genişletilmiş tekerlek kemerleri ve büyük alaşım jantlar aracın yüksek performansına vurgu yapıyor.

Gizli kapı kolları, ince yapılı LED farlar ve arkada boydan boya uzanan OLED ışık imzası yeni tasarımın unsurları arasında.

Tüm fotoğrafları internete sızdı! İşte karşınızda Audi'nin yeni canavarı RS5

Kabin içerisinde ise 11.9 inçlik dijital gösterge paneli ve 14.5 inçlik kavisli MMI dokunmatik ekran standart olarak sunulacak. Ön yolcu için de opsiyonel olarak 10.9 inçlik ekran sunulması planlanıyor.

Audi RS5 Sedan ve Avant’ın 2026 yılı sonunda resmi tanıtımının yapılması bekleniyor.

Başlık Bilgi Gövde tipleri Sedan ve Avant Yerine geldiği model RS4 Avant Motor 2.9 litre çift turbo V6 + elektrik motoru (PHEV) Tahmini güç 550–600 hp (beklenen) Rekabet ettiği model Mercedes‑AMG C63 S E Performance Hibrit sistemi Şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) Tasarım detayları Geniş çamurluklar, büyük jantlar, oval egzozlar, OLED arka aydınlatma Far ve kapı tasarımı İnce LED farlar, gizli kapı kolları Dijital gösterge 11.9 inç Multimedya ekranı 14.5 inç kavisli MMI Ön yolcu ekranı 10.9 inç (opsiyonel) Beklenen tanıtım 2026 sonu

