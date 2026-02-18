Ankara’ya gelen Fransız heyeti, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve yatırım başlıklarını gündeme taşıdı.

Fransa, 2026’dan itibaren Türkiye ile ekonomik ilişkilerde yeni bir dinamik hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Fransız ekonomi kanalı BFM Business, Fransa’nın Türkiye ile ekonomik bağlarını yeniden güçlendirmek istediğini duyurmuştu.

Fransa’nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı nezdinde Dış Ticaret ve Yatırım Desteklerinden Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier, aralarında Airbus, L'Oréal, Sanofi, Alstom, Air Liquide ve Veolia’nın da bulunduğu büyük şirket temsilcileriyle birlikte Ankara’ya geldi.

Fransız Bakan Avrupa Birliği ile Türkiye ortaklığını derinleştirme taahhüdü hakkında şunları söyledi:

"Fransa'nın Avrupa Birliği-Türkiye ortaklığını derinleştirme taahhüdünü yeniden teyit ediyorum: Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, ticaret engellerinin azaltılması.

Ayrıca Türk yatırımcıları, "Fransa'da ağırlamak istiyoruz" dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ MODERNİZASYONU ŞARTLI AMA MÜMKÜN

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ticari ilişkinin çok katmanlı yapısına değindi:

"Sanayi ürünlerinin yanı sıra bazı işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan Gümrük Birliği’nin modernizasyonu yeniden masada."

Forissier, modernizasyonun tüm taraflar açısından ticaretteki engellerin azaltılmasına ve adil rekabet koşullarının güçlendirilmesine katkı sunabileceğini dile getirdi. Sürecin, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen başlıklarda somut ilerleme sağlanmasına bağlı olduğu hatırlatıldı. Konunun yalnızca Fransa’yı değil, Avrupa Birliği’ne üye tüm devletleri ilgilendirdiğini açıkladı.

"MADE İN EUROPE"DIŞLAMA DEĞİL GÜÇLENDİRME

“Made in Europe” yaklaşımı da gündemin başlıkları arasında yer aldı. Forissier, bu stratejinin ortakları dışlama ya da Avrupa pazarını kapatma amacı taşımadığını söyledi.

"‘Made in Europe’ olarak adlandırılan yaklaşımın ne ortaklarımızı dışlama ne de Avrupa pazarını kendi içine kapatma gibi bir amacı vardır" diyen Forissier, hedefin Avrupa Birliği içinde katma değer üreten aktörleri desteklemek olduğunu dile getirdi. Stratejinin, uzun vadeli büyüme ve sanayi tabanının güçlendirilmesine odaklandığını aktardı.

ENERJİ VE TEKNOLOJİDE KRİTİK İŞBİRLİĞİ

Jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye-Fransa işbirliğinin enerji güvenliği ve rekabet gücü açısından önemli bir kaldıraç sunuyor.

Türkiye, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini 120 GW seviyesine çıkarma hedefiyle yoluna devam ediyor. Enerji güvenliği ve rekabet gücü açısından kritik önemde görülen bu hedef, Avrupa ile yürütülen işbirliklerinde de öne çıkıyor.

Fransız enerji devi TotalEnergies ile Rönesans Enerji’nin kurduğu ortak girişim, 2028’e kadar 2 GW’lık yeni yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturmayı planlıyor.

Öte yandan Nexans, Türkiye’de enerji santrallerinin şebekeye bağlantısını sağlayan kabloların üretimini gerçekleştiriyor.

İNOVASYONDA ORTAK HEDEF: 100 UNİCORN

Türk ve Fransız inovasyon ekosistemleri arasındaki işbirliği başlığı da Ankara temaslarında öne çıktı.

Forissier, "Türk ve Fransız inovasyon ekosistemleri arasında önemli işbirlikleri var. İnovasyona adanmış büyük Fransız fuarı VivaTech son yıllarda bir Türkiye standına ev sahipliği yaptı" dedi. Türk unicorn şirketi Insider’ın Fransa’da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Forissier, Fransız unicorn BlaBlaCar’ın da çevrim içi bilet platformu Obilet ile işbirliği yaptığını dile getirdi.

Fransa’nın uzun vadeli hedeflerine de değinen Forissier, "54 milyar Euro’luk France 2030 planı kapsamında her yıl 500 deeptech girişimi ile birlikte, 25’i GreenTech alanında olmak üzere 100 unicorn oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

5 MİLYAR EURO’LUK YATIRIM PLANI

Türkiye’de faaliyet gösteren Fransız şirketlerinin 185 bin doğrudan istihdam sağladığı, toplamda yaklaşık 400 bin kişiye doğrudan ve dolaylı katkı sunduğu bilgisi paylaşıldı. 2020-2024 döneminde 3,6 milyar Euro yatırım yapıldığı, önümüzdeki üç yıl içinde ise 5 milyar Euro’luk ek yatırım ya da yeniden yatırım planlandığı aktarıldı.

Fransız ve Fransız-Türk şirketlerinin Türkiye’nin GSYİH’sine yaklaşık yüzde 1,6 oranında katkı sağladığı ifade edildi.

Forissier, Türk şirketlerine açık çağrı yaptı: "Gelin Fransa’ya yatırım yapın!"

BAKAN KACIR, FORİSSİER İLE BİR ARAYA GELDİ

Heyetlerle birlikte sanayi, teknoloji girişimciliği, yeşil ve dijital dönüşüm ile ileri teknoloji alanlarında işbirliklerini derinleştirecek adımları değerlendirdiklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’da üretim gücünün artmasına yönelik adımlarda, Türkiye'nin sanayi gücünden en ileri düzeyde yararlanılmasının önemini vurguladık. Toplantımızın ardından Go Girişim Ofisi'ni ziyaret ettik. Hedefimiz, Türkiye-Fransa arasında daha yüksek katma değerli, teknolojik yetkinlikleri güçlendiren üretim, Ar-Ge ve inovasyon ortaklıklarını büyütmek. İki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve stratejik işbirlikleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

