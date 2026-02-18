Adana'da etkili olan sağanak yağış, Feke ilçesinde heyelana neden oldu. Helikopter pistinin çöktüğü, kayaların yola düştüğü ilçede Belediye Başkanı Cömert Özen, "Çok zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin. Yol kayıyor ve yaklaşık 10 metre aşağı inmiş durumda" dedi.

Yurt genelinde hakim olan sağanak ve kar yağışı, birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kentlerde caddeler göle dönerken, otomobiller su altında kaldı.

HELİKOPTER PİSTİ ÇÖKTÜ

Adana'nın Feke ilçesinde de devam eden şiddetli yağış heyelan ve kaya düşmelerine neden oldu. Arıkaya mevkiinde meydana gelen heyelanda ise sağlık ambulansı için kullanılan helikopter pisti çöktü.

"ZARURİ İŞİ OLMAYAN GELMESİN"

Ekiplerin bölgede yol açma ve güvenlik çalışmaları sürerken Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, bölgede incelemelerde ve açıklamalarda bulundu. Başkan Özen, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, "D-815 karayolundaki heyelan alanında incelemelerde bulunuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Bugün ve yarın çok şiddetli sağanak beklentimiz var. Çok zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin. Yol kayıyor ve yaklaşık 10 metre aşağı inmiş durumda. Belediyemiz, kaymakamlığımız, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri 28 kamyon ve çok sayıda greyderle çalışıyor. Vatandaşlarımız bizden bilgi almadan yola çıkmasın, sabırlı olsun" dedi.

