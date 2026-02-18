Galatasaray'ın İtalya takımı Juventus'u 5 golle mağlup etmesinin ardından eski bakanlardan Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. İtalya lideri Meloni'nin şaşkın fotoğrafını paylaşan Koca, "Tarihi galibiyet" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu dün oynanan maçlarla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç yapıldı.

5 GOLLÜ GALİBİYET!

Gecenin ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızı takımın gollerini Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey atarken, konuk takımın gollerini Koopmeiners kaydetti.

KOCA'DAN 'MELONİ' FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Bu galibiyet büyük sevince neden olurken sosyal medya yıkıldı, siyasi ve ünlü isimlerden de art arda paylaşımlar geldi. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da temsilcimizin İtalyan takımını yenmesini hesabından paylaştı.

Fahrettin Koca

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin şaşkınlık yaşadığı popüler bir fotoğrafı yayınlayan Koca, paylaşımına "Tarihi galibiyet: Galatasaray 5-Juventus 2" notunu düştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası