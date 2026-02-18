Fahrettin Koca'dan tarihi galibiyet paylaşımı! 'Meloni' detayı gündem oldu
Galatasaray'ın İtalya takımı Juventus'u 5 golle mağlup etmesinin ardından eski bakanlardan Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. İtalya lideri Meloni'nin şaşkın fotoğrafını paylaşan Koca, "Tarihi galibiyet" ifadelerini kullandı.
- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu dün oynanan maçlarla başladı.
- Galatasaray, sahasında ağırladığı Juventus'u 5-2'lik farklı skorla mağlup etti.
- Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey kaydetti.
- Bu tarihi galibiyet, sosyal medyada ve siyasi isimler arasında büyük sevince neden oldu.
- Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya Başbakanı Meloni'nin fotoğrafıyla "Tarihi galibiyet: Galatasaray 5-Juventus 2" paylaşımı yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu dün oynanan maçlarla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç yapıldı.
Galatasaray'ın Juventus zaferine Rıdvan Dilmen yorumu: 1905'ten beri böyle bir şey yok
5 GOLLÜ GALİBİYET!
Gecenin ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızı takımın gollerini Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey atarken, konuk takımın gollerini Koopmeiners kaydetti.
KOCA'DAN 'MELONİ' FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM
Bu galibiyet büyük sevince neden olurken sosyal medya yıkıldı, siyasi ve ünlü isimlerden de art arda paylaşımlar geldi. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da temsilcimizin İtalyan takımını yenmesini hesabından paylaştı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin şaşkınlık yaşadığı popüler bir fotoğrafı yayınlayan Koca, paylaşımına "Tarihi galibiyet: Galatasaray 5-Juventus 2" notunu düştü.