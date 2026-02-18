İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan 2 yolcunun bavullarından 20 adet Afrika gri papağanı çıktı. Papağanlar koruma altına alınırken, şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu 2 yolcunun bavullarında nesli tehlike altında olan 20 adet Afrika gri papağanı bulundu.

İlgili işlemlerin ardından papağanlara gümrük muhafaza ekiplerince el konulurken 2 yolcu hakkında idari işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktan inen yabancı uyruklu 2 yolcunun bavullarında yapılan aramalarda, 20 adet Afrika gri papağanı ele geçirildi. Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (CITES) Ek-1 listesinde yer alan bu türlerin gerekli belgelerinin bulunmaması üzerine, gümrük muhafaza personellerince el konularak ekiplerimize teslim edildi. Kaçak olarak yurda sokulmak istenen Afrika gri papağanları koruma altına alınırken, şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı"

Haberle İlgili Daha Fazlası