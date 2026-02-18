UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda gözler bu kez Norveç’e çevrildi. Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak Bodo/Glimt-Inter maçı için geri sayım başladı! Maç öncesi ''Bodo/Glimt-Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?'' sorusunun cevabı futbolseverlerin gündeminde yerini aldı.

İtalyan ekibi Inter lig aşamasını 15 puanla 10. sırada tamamlayarak doğrudan play-off turuna geçti. Bodo/Glimt ise 9 puanla 23. sıradan tura katılma hakkı elde etmişti. Peki, Bodo/Glimt-Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? İşte Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri!

Bodo/Glimt-Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri!

BODO/GLIMT-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Bodo/Glimt ile Inter karşı karşıya gelecek. Norveç’te Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak mücadele TRT tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bodo/Glimt-Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri!

BODO/GLIMT-INTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

Bodo/Glimt-Inter maçı TRT tabii Spor üzerinden şifreli olarak takip edilecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler abonelik ile tabii uygulaması ve tabii’nin resmi web sitesi üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

Bodo/Glimt-Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri!

BODO/GLIMT-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt ile Inter’in kozlarını paylaşacağı Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi 18 Şubat Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası