Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr, attığı gol sonrasında Benfica taraftarları ve Arjantinli oyuncu Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçılık yaptığını belirtip sahayı terk etti. Estádio da Luz'daki müsabaka yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'ya konuk olan Real Madrid'de Vinicius Junior'un sahayı terk etmesinin ardından oyun uzun süre durdu.

ABARTILI SEVİNÇ NEDENİYLE KART GÖRDÜ

Real Madrid, Vinicius Junior'ın golüyle 51. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, golünün ardından abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gördü.

"MAYMUN DEDİ"

Vinicius Jr, hakeme doğru koşarak Benfica'nın Arjantinli oyuncusu Gianluca Prestianni'nin kendisine "maymun" dediğini söyledi.

VİNİCİUS JUNİOR SAHAYI TERK ETTİ

52. dakikada ise Vinicius Jr, Benfica taraftarları ve Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti ve Hakem François Letexier maçı durdurdu.

10 DAKİKA SONRA YENİDEN BAŞLADI

Benfica - Real Madrid karşılaşması, yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası