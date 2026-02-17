İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) bünyesinde 90 bin kamu personelinin istihdam edildiği yönündeki bilginin doğru olmadığı vurgulandı.

YANLIŞ YORUMDAN KAYNAKLANIYOR

Açıklamada, ortaya atılan iddiaların sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklandığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı ifade edildi. CİMER’in, vatandaşlardan gelen başvuruların ilgili kamu kurumlarına yönlendirildiği bir mekanizma olduğu belirtilerek, her kurumda bu süreci destekleyen sorumlu personelin bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, kamuoyunun kasıtlı olarak oluşturulan yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

