Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Bölgede etkisini artıran olumsuz hava şartları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını aksattı. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 Mudanya – Kabataş

08.00 Kabataş – Mudanya

09.30 Mudanya – Kabataş

09.30 Mudanya – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – Kabataş

11.30 Kabataş – Mudanya

11.30 Kabataş – Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) – Mudanya

Yetkililer, hava koşullarının durumuna göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları için resmi kanallardan yapılacak güncel duyuruları takip etmeleri istendi.

