İhlas Haber Ajansı
Bursa-İstanbul hattında seferler iptal! Yolculara uyarı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
Bölgede etkisini artıran olumsuz hava şartları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını aksattı. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
İptal edilen seferler şöyle:
- 07.00 Mudanya – Kabataş
- 08.00 Kabataş – Mudanya
- 09.30 Mudanya – Kabataş
- 09.30 Mudanya – Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) – Kabataş
- 11.30 Kabataş – Mudanya
- 11.30 Kabataş – Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) – Mudanya
Yetkililer, hava koşullarının durumuna göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları için resmi kanallardan yapılacak güncel duyuruları takip etmeleri istendi.
