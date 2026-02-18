Amasya’da okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiği değerlendirilen 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Valilik, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi’nde yeni doğan bir bebek için okutulan mevlitte davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeği tükettikten sonra rahatsızlanan bazı kişiler, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Başvuru sayısının artması üzerine durum yetkililere bildirildi.

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI

Zehirlenme şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 22 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adreste inceleme yaptı. Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, mevlit programında ikram edilen yemekten etkilendiği değerlendirilen 22 kişinin acil servise başvurduğu, hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Açıklamada ayrıca olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı ifade edildi.

