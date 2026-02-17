Meteoroloji uyardı! 30 ilde sağanak yolda: Sıcaklık 6 derece birden düşecek
Meteoroloji, 30 ili sağanak, 2 ili ise kar yağışı için uyardı. Son rapora göre ülke genelinde hava sıcaklığı 6 dereceye kadar düşecek. Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz’de ise şiddetli rüzgar bekleniyor. İşte sağanak yağış uyarı yapılan iller şöyle…
- Sıcaklıklar sağanak etkili yerlerde 2-6 derece düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
- 30 ilde sağanak yağış bekleniyor; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli, bazı kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak.
- Erzurum ve Van'da kar yağışı bekleniyor.
- Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 70-80 km/s hızlara ulaşabilen kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre bugün ülke geneline hava sıcaklığı sağanak etkili olan yerlerde 2 ile 6 derece düşecek, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
METEOROLOJİ SAAT VERDİ
Meteoroloji’nin son açıklamasında şu uyarı yapıldı:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kars ve Iğdır dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞ NERELERDE KUVVETLİ OLACAK?
Meteoroloji yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, Van'ın güney çevreleri ve Hakkari'de kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, İzmir'in güneyi ve Balıkesir'in batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını belirtti.
ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI
Öte yandan Meteoroloji, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri için de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Son rapora göre Marmara ve Ege’de rüzgarın hızının saatte 70 kilometreyi, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise 80 kilometreyi bulması bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI YOLDA
Meteoroloji, toz taşınımı için ise şöyle uyardı:
Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Son hava durumu raporuna göre sağanak yağış uyarısı yapılan iller şöyle;
Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Erzurum, Malatya, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.
2 İLDE KAR BEKLENİYOR
Erzurum ve Van’da ise kar yağışı bekleniyor.