Akasya Durağı hayranlarını heyecanlandıran yeni bir iddia sosyal medyada hızla gündem oldu. Bir dönemin en çok konuşulan komedi yapımlarından biri olan dizinin 2026 yılında yeniden çekileceği ve üstelik eski kadronun korunacağı öne sürüldü. “Akasya Durağı yeniden başlayacak mı?”, “Akasya Durağı yeniden mi çekilecek, çekimler ne zaman?” soruları kısa sürede arama motorlarında üst sıralara çıktı.

Kanal D ekranlarında başlayıp daha sonra Star TV’de yayın hayatına devam eden Akasya Durağı, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala popülerliğini kaybetmeyen diziler arasında. Tekrar bölümleriyle bile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi sosyal medyada paylaşılan sahneleriyle de hala konuşuluyor. Peki, Akasya Durağı yeniden başlayacak mı? Çekimler ne zaman?

AKASYA DURAĞI YENİDEN BAŞLAYACAK MI 2026?

Ortaya atılan iddiaya göre Akasya Durağı yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor. Söylentilerde en dikkat çeken detay ise dizinin “orijinal kadroyla” geri döneceği yönündeki bilgi oldu. Dizinin yıllar önceki oyuncu kadrosunu koruyarak yeni bölümlerle ekrana taşınacağı öne sürülüyor.

AKASYA DURAĞI YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Akasya Durağı için yeniden çekim hazırlıklarının başladığı konuşuluyor. Dizinin geçmişteki popüler kadrosuyla tekrar setlere döneceği iddiası, gündemdeki en dikkat çeken detaylardan biri olsa da resmi açıklama henüz yapılmadı.

Yayıncı kanal ve yapım şirketinden doğrulama gelene kadar söz konusu yeniden dönüş müjdesi yalnızca iddialardan ibaret.

AKASYA DURAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Akasya Durağı’nın yeniden başlayacağına dair iddialar gündemde olsa dahi dizinin ne zaman yayınlanacağı ve hangi kanalda izleyiciyle buluşacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı.

Kanal D’de başlayıp daha sonra Star TV’de yayınlanan dizinin yeni dönemde hangi platformda yer alacağı ya da yeniden çekilip çekilmeyeceği tamamen belirsiz. Resmi açıklama gelmesi halinde, dizinin yayın tarihi ve proje detaylarının netleşmesi büyük bir heyecanla bekleniyor.

