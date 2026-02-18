Oyuncu Melek Baykal’ın bir dönem rol aldığı Akasya Durağı dizisiyle ilgili “Çok sevdiğim bir iş değildi” açıklaması gündem oldu. Dizinin eski oyuncularından Ateş Fatih Uçan, Baykal’ın projeye ilişkin sözlerine dikkat çeken ifadelerle karşılık verdi ve ünlü oyuncunun dizide dublaj talebinde bulunduğunu öne sürdü.

Melek Baykal, geçmişte kısa süre yer aldığı Akasya Durağı için “Hiç sevmediğim bir işti” açıklamasını yapmış, bu sözler dizinin oyuncu kadrosunda polemiğe neden olmuştu.

ATEŞ FATİH UÇAN: NEDEN SEVMEDİĞİNİZİ İYİ BİLİYORUM

Dizide Baykal ile birlikte rol alan Ateş Fatih Uçan, yaptığı açıklamada Baykal’ın projeyi neden sevmediğini bildiğini ve ünlü oyuncunun dublaj talebine karşı çıktıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız.”

Yaşanan bu polemik, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

MELEK BAYKAL NE DEMİŞTİ?

Melek Baykal sahne aldığı tiyatro oyunu sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, dizinin yeniden çekileceğine dair iddialar üzerine “Çok sevdiğim bir iş değildi” ifadelerini kullanmıştı. Baykal, projede kısa süre yer aldığını ve yapımcı Türker İnanoğlu’ndan affını isteyerek ayrıldığını açıklamıştı.

