Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmasında haftanın üçüncü gününde çeyrek altın için mücadele sürerken gözler 18 Şubat 2026 Çarşamba günün puan tablosuna çevrildi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası oluşacak sıralama izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Gelinim Mutfakta’da haftalık bilezik yarışına adım adım yaklaşılırken 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ekrana gelen bölümde gelinler günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti. Tadım ve puanlama sonrası çeyrek altını kazanan isim ve güncel puan durumu araştırılmaya başlandı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 18 Şubat tarihli bölümünde günün yemeği olarak islim kebabı hazırlandı. Gelinler hem sunum hem de lezzet konusunda yüksek puan almak için yarışırken, stüdyoda yaşanan gelişmeler de programa damga vurdu. Kayınvalideler tadım sırasında tabakları tek tek değerlendirerek kendi gelinlerinin yemeğini bulmaya çalıştı.

Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz netlik kazanmadı. Puanlamaların açıklanmasıyla birlikte en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Sonuçlar belli olduğunda sıralama ve kazanan isim haberimizde yer alacak.

17 Şubat Salı günü Alime 22 puanla çeyrek altını kazanırken, 16 Şubat Pazartesi günü ise Tuğba 23 puanla günü birinci tamamladı.

Gelinim Mutfakta puan durumu 18 Şubat 2026! Kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 18 ŞUBAT 2026!

Gelinim Mutfakta’da her gün yapılan puanlama haftalık sıralama için belirleyici oluyor. Kayınvalidelerin verdiği puanlara ek olarak Aslı Hünel’in puanları toplam sonucu doğrudan etkiliyor. 18 Şubat Çarşamba günü için puan tablosu henüz açıklanmadı.

Günün puanlarının açıklanmasıyla birlikte gelinlerin haftalık toplam puanları da şekillenmiş olacak. Bu tablo cuma günü verilecek 10 altın bileziğin sahibi açısından büyük önem taşıyor.

