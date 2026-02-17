Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta’da 17 Şubat 2026 Salı gününe ait puan tablosu ve gün birincisi araştırılıyor. Çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu ve yarışmacıların aldığı puanlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Aslı Hünel’in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde gelinler günün yemeği için tezgah başına geçti. Gün sonunda açıklanacak puanlar ve çeyrek altının sahibi merak konusu oldu.

Tuğba, Alime, Gözde ve Ayten'in kayınvalidelerden yüksek puan almak için "Külbastı Prenses" tarifinde yarışıyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

17 Şubat Salı günü yayınlanan bölümde yarışmacılar günün yemeği olan Külbastılı Prenses tarifini yarışmacıların beğenisine sundu. Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi programın final bölümünde açıklanıyor.

17 Şubat tarihli bölümde günün birincisi henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda çeyrek altını kazanan gelin ve günün sıralaması güncel puan tablosu ile birlikte haberimizde yer alacak.

Haftanın ikinci gününde yarışmacılar Tuğba, Ayten, Alime ve Gözde en yüksek puanı alabilmek için mücadele etti. Kayınvalidelerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda verilen puanlar toplam haneye eklenecek ve haftalık sıralamayı da doğrudan etkileyecek.

KÜLBASTI PRENSES TARİFİ

Marine etmek için:

7 adet kemiksiz tavuk but

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı kekik

Garnitür olarak:

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

2 adet kırmızı kapya biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı;

Tavuk sosunu geniş bir kapta karıştırın tavukları içine ekleyin karıştırın fırın tepsisine yerleştirin.

220 dereceli fırına pişmeye verin 25 dakika pişirin fırından çıkarın sebzeleri yapalım tavayı ocağa alın.

Üzerine sıvı yağı ekleyin.

Üzerine soğanı biberi ekleyin.

5 dakika soteleyin üzerine mantarı ,domatesi ,haşlanmış havucu ve baharatları,tuzu ekleyin karıştırın.

5 dakika pişirin ocaktan alın tavuk külbastının üzerine doldurun.

Beşemali için tereyağını eritin.

Üzerine unu ekleyin kokusu çıkınca üzerine sütü tuzu ekleyin karıştırın koyulaşınca ocaktan alın soğusun. Koyu olması lazım.

Tavukların üzerine eşit miktarda paylaştırın.

Üzerine bol kaşar ekleyin yarım yemek kaşığı salçayla suyu karıştırın. Tepsiye ekleyin.

200 dereceli fırına kızarma verin. Kaşarlar kızarınca fırından çıkarın patates püresiyle servis yapın.

