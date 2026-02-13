Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da 13 Şubat 2026 Cuma günü eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın puan tablosu, 10 altın bileziğin sahibi ve yarışmadan elenen isim izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 13 Şubat Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, kim elendi?

Haftanın final gününde kayınvalidelerin verdiği puanlarla şekillenen sıralama netleşirken, bir gelin büyük ödülün sahibi olacak, bir yarışmacı ise hayallerine veda edecek. 13 Şubat Gelinim Mutfakta eleme günüyle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da haftanın en yüksek puanını toplayan yarışmacı 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 13 Şubat 2026 Cuma günü yayınlanan bölümde haftalık toplam puanlar büyük ödülün sahibini belirleyecek. Ancak programın yayın saati itibarıyla 10 altın bileziği kazanan açıklanmadı.

Hafta boyunca kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda zirve yarışı oldukça çekişmeli geçiyor. Gelinim Mutfakta ödülün sahibi aynı puanı alan Tuğba ve Gözde bilezikleri 3'er 3'er paylaştı. 4 bilezik ise haftaya devretti. Önümüzdeki hafta haftanın büyük ödülü 14 altın bilezik olacak.

13 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Her hafta cuma günü en düşük toplam puanı alan gelin yarışmaya veda ediyor. Çekişmeli geçen haftada eleme yapılmamasına karar verildi.

13 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Haftalık puan durumu:

Gözde: 74

Tuğba: 74

Alime: 72

Ayten: 64

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi olan Ayten, 13 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi oldu.

